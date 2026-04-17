Palermo, Inzaghi: “Se andiamo avanti così arriveremo in A. Cesena? Può metterci in difficoltà”

Le parole del tecnico dei rosanero in conferenza stampa in vista del Cesena

⚽️ 17 aprile - 18:51

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa in vista del match in programma domani contro il Cesena:

A mente fredda, cosa vi lascia il pareggio con il Frosinone? Più rammarico o più consapevolezza?

“Ci lascia le persone che erano lì alle quattro di notte: questa è la risposta più grande. Si sta creando qualcosa di unico tra noi e i tifosi. La gente vede che i miei giocatori danno tutto e questo crea qualcosa di speciale.”

“Non so dove arriveremo, ma dobbiamo portare nel cuore queste manifestazioni. La strada è tracciata: se andiamo avanti così, ci arriveremo.”

Il Cesena sulla carta è la partita più semplice da qui alla fine: come si preparano queste gare? C’è il rischio di sottovalutare l’avversario?

“Assolutamente no. Noi abbiamo iniziato un percorso e dobbiamo continuarlo crescendo gara dopo gara. In casa abbiamo avuto un ruolino incredibile e vogliamo mantenerlo.”

“Non esistono partite facili. Il Cesena è nei playoff e ha cambiato allenatore. Se non la affrontiamo nel modo giusto può metterci in difficoltà, ma è tutto nelle nostre mani.”

Dopo la prova di Frosinone, su cosa state lavorando per migliorare negli ultimi metri?

“A Frosinone abbiamo fatto una grande partita, ma dovevamo essere più incisivi negli ultimi venti metri. Il primo tempo doveva finire 2-0. Dobbiamo migliorare nell’ultimo passaggio.”

“Sappiamo quali sono i nostri pregi e dove migliorare. Siamo diventati tosti, ci sentiamo forti e in casa nostra ci piace giocare. Dobbiamo regalare una giornata speciale ai nostri tifosi.”