Palermo, Inzaghi: “Credo ancora nella promozione diretta, sono molto orgoglioso dei miei ragazzi”

“Ci mancherebbe, noi dobbiamo proseguire il nostro percorso senza farci troppe domande o darci troppe risposte. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo ultimamente. Io sono molto contento e orgoglioso dei miei ragazzi, lo sono anche i nostri tifosi: la risposta è incredibile. Se penso alla gente che ci sarà domani o a quello che hanno fatto l’altra sera alle quattro di notte, è qualcosa che mi porto nel cuore. Mi auguro che ci dia quella spinta in più per continuare ciò che abbiamo iniziato 22 partite fa.”