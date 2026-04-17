L'allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa nel pomeriggio odierno in vista della gara, in programma domani, contro il Cesena:
le parole
Palermo, Inzaghi: “Credo ancora nella promozione diretta, sono molto orgoglioso dei miei ragazzi”
Volevo chiederle se ritiene che questo turno, per il tipo di incontri che prevede per le prime quattro, nel quale voi siete impegnati in casa mentre le altre sono tutte fuori con avversari più o meno ostici, possa rappresentare una possibilità per reinserirsi nella corsa alla promozione diretta e se voi credete ancora nella promozione diretta.
“Ci mancherebbe, noi dobbiamo proseguire il nostro percorso senza farci troppe domande o darci troppe risposte. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo ultimamente. Io sono molto contento e orgoglioso dei miei ragazzi, lo sono anche i nostri tifosi: la risposta è incredibile. Se penso alla gente che ci sarà domani o a quello che hanno fatto l’altra sera alle quattro di notte, è qualcosa che mi porto nel cuore. Mi auguro che ci dia quella spinta in più per continuare ciò che abbiamo iniziato 22 partite fa.”
Quindi credete ancora nella promozione diretta?
“Ci mancherebbe. Quando vedi il Frosinone esultare a fine partita per un pareggio preso al novantesimo, vuol dire che il Palermo fa paura a tutti e questo per noi è una grande cosa.”
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