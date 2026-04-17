Serie B, Tesser: “Per il Frosinone sarà battaglia fino alla fine con il Monza, ma occhio al Palermo”

Le dichiarazioni dell'allenatore in merito al finale di stagione del campionato cadetto

⚽️ 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 11:32)

Attilio Tesser, ex allenatore di Modena, Cremonese, Avellino e altre, ha rilasciato una intervista a "TMW" soffermandosi sulla nazionale e sul campionato cadetto:

Per il calcio italiano è un momento complicato?

"Dall’Europa alla Nazionale. La Nazionale purtroppo non va al Mondiale da tre edizioni. A livello di club, con Inter, Atalanta e Roma in Europa abbiamo fatto sentire la nostra presenza. È un anno che, sotto l’aspetto dei risultati in campo europeo, è stato negativo. Per quanto riguarda la Nazionale, ora si attendono dei cambiamenti. Non c’è un motivo particolare, altrimenti sarebbe stato risolto, ma spero che con grande umiltà, al di là di chi sarà il nuovo presidente della FIGC, si mettano giù dei punti che possano rappresentare una svolta. Rimettere in moto il meccanismo non sarà facile, ma dobbiamo tenere conto che in Italia ci sono calciatori bravi che possono contribuire."

Guidare la Nazionale, in attesa di decisioni, toccherà a Silvio Baldini. Cosa ne pensa?

"Ci sta. È l’allenatore dell’Under 21, sta facendo bene. Sono contento per lui, è un riconoscimento alla carriera dopo anni in vari campionati."

Serie A: l’Inter va verso lo Scudetto. E poi, chi per l’Europa?

"Se oggi l’Inter dovesse vincere contro il Cagliari ipotecherebbe il campionato. Il Milan, dopo ventidue partite, ha trovato un piccolo momento di difficoltà e sta giocando per un posto in Champions, proprio come il Napoli. E infine Juventus e Como: i bianconeri sono in salute, ma la squadra di Fabregas mi sta impressionando; se la giocheranno fino alla fine. Bravo il direttore Ludi, è stato il mio capitano a Novara. E bravo Fabregas, il cui gioco è redditizio in tutte le fasi."

Serie B: chi andrà in A?

"Penso che il primo posto sarà del Venezia. Per il secondo posto c’è bagarre: il Frosinone ha una chance importante contro il Modena. Sarà battaglia fino alla fine con il Monza. E poi c’è il Palermo: un potenziale fortissimo e un allenatore preparato, sta arrivando e può essere la sorpresa. Ma Catanzaro e Frosinone sono le due rivelazioni della Serie B."

E lei, mister? Pronto a tornare in pista?

"Ho tanta voglia, tanta passione. Se non ne avessi, non vorrei tornare in pista. Ho voglia di campo e penso di avere ancora qualcosa da dare. Me lo sento dentro."