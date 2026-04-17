Palermo-Cesena, dirige il match Collu: i precedenti sorridono ai rosanero

Sarà Giuseppe Collu , della sezione di Cagliari , a dirigere domani il match tra Palermo e Cesena . Ad assisterlo ci saranno Francesco Luciani di Milano e Paolo Bitonti di Bologna , mentre il quarto ufficiale sarà Gioele Iacobellis di Pisa . Al VAR è stato designato Niccolò Baroni di Firenze , con AVAR Daniele Rutella di Enna.

In carriera, l’arbitro sardo ha diretto sei volte il Palermo, con un bilancio favorevole ai rosanero: tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Quest’anno ha arbitrato la sfida contro la Virtus Entella lo scorso novembre, finita 1-1 e primo passo della serie positiva della squadra di Inzaghi, durata fino a marzo. Tra le altre gare dirette: Palermo-Cremonese 2024/2025 (2-3 per i lombardi, capaci di rimontare due gol), Napoli-Palermo della stessa stagione in Coppa Italia (5-0 per i partenopei) e Palermo-Pisa 2023/2024 (3-2 per i siciliani). I due precedenti più lontani risalgono alla Serie C 2021/2022: Palermo-Juve Stabia (3-1) e Palermo-Monopoli, secondo turno di Coppa Italia (2-1).