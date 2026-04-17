Sarà Giuseppe Collu, della sezione di Cagliari, a dirigere domani il match tra Palermo e Cesena. Ad assisterlo ci saranno Francesco Luciani di Milano e Paolo Bitonti di Bologna, mentre il quarto ufficiale sarà Gioele Iacobellis di Pisa. Al VAR è stato designato Niccolò Baroni di Firenze, con AVAR Daniele Rutella di Enna.
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Palermo-Cesena, dirige il match Collu: i precedenti sorridono ai rosanero
Il direttore di gara della sezione di Cagliari ha arbitrato in sei occasioni sfide dei rosanero
In carriera, l’arbitro sardo ha diretto sei volte il Palermo, con un bilancio favorevole ai rosanero: tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Quest’anno ha arbitrato la sfida contro la Virtus Entella lo scorso novembre, finita 1-1 e primo passo della serie positiva della squadra di Inzaghi, durata fino a marzo. Tra le altre gare dirette: Palermo-Cremonese 2024/2025 (2-3 per i lombardi, capaci di rimontare due gol), Napoli-Palermo della stessa stagione in Coppa Italia (5-0 per i partenopei) e Palermo-Pisa 2023/2024 (3-2 per i siciliani). I due precedenti più lontani risalgono alla Serie C 2021/2022: Palermo-Juve Stabia (3-1) e Palermo-Monopoli, secondo turno di Coppa Italia (2-1).
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