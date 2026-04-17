Palermo, Inzaghi: “Joronen sarà convocato, ma domani giocherà Gomis. Johnsen…”

Le dichiarazioni del tecnico dei rosanero in vista del Cesena

⚽️ 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 18:48)

L'allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match, in programma domani, contro il Cesena:

Volevo chiederle di Joronen: come sta e se domani sarà disponibile oppure no.

“Joronen ha avuto un problemino. È un ragazzo straordinario che vorrebbe giocare anche se magari non può, ma siccome abbiamo un secondo portiere molto forte come Gomis, non lo rischiamo. Se fosse stata l’ultima partita avrebbe potuto giocare, ma visto che abbiamo ancora gare da affrontare non rischiamo nessuno. Verrà con noi, ma giocherà Gomis.”

Per quanto riguarda gli indisponibili: recupera tutti? Corona rientra? E poi, sulle scelte recenti, come quella di puntare su Rui Modesto: è una scelta per dare più imprevedibilità alla squadra o legata alla sua condizione?

“Hai detto tutto tu. Io devo cercare anche qualcosa di diverso e penso che Rui Modesto abbia caratteristiche che in quel ruolo non abbiamo. Deve fare di più, perché secondo me è molto più forte di quanto fatto vedere finora. Non giocava da tanto tempo, quindi devo avere pazienza e aspettarlo.”

“Spero presto di dare una chance dal primo minuto anche a Gyasi, che si sta allenando molto bene. Può fare il quinto, ma il suo ruolo ideale è quello di inizio stagione. Se lo sta meritando.”

“Dalla prossima settimana rientreranno Joronen e Jonhsen. Se fosse stata l’ultima partita avrebbero voluto esserci, ma se non sono al 100% non rischiamo. Gli altri sono tutti disponibili.”