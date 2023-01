Palermo, festeggiamenti post Ascoli frenati: i tifosi rosa ricordano Vito Chimenti

Quasi contemporaneamente al triplice fischio della gara valida per il ventiduesimo turno di Serie B, è scomparso Vito Chimenti all'età di 69 anni, ex attaccante del Palermo noto per aver reso ancor più celebre il gesto tecnico della "bicicletta". L'ex Catanzaro e Taranto, tra le altre, si è spento a causa di un malore improvviso accusato negli spogliatoi del campo sportivo di Pomarico (Matera) prima della partita di Eccellenza lucana Pomarico-Real Senise, che non è stata poi disputata. Settantaquattro presenze nel biennio 1977-1979 condite da ventinove reti, di cui tredici in massima serie, sono bastate al barese per fare breccia nel cuore della piazza palermitana.