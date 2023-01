Brunori: “Dedichiamo la vittoria a Chimenti. Fantacalcio? Non fatemelo dire…”

"I tifosi si chiedono se potranno prendermi all'asta del Fantacalcio l'anno prossimo? Io penso soltanto al Palermo, a continuare così. Non ho in mente altri obiettivi. In A con la maglia del Palermo? Io lo spero vivamente, ma non lo volevo dire (ride, ndr) - ha dichiarato il numero 9 rosanero -. Un obiettivo a livello di gol? No, ponendo un obiettivo ti poni anche dei limiti. Spero di aiutare la squadra sempre. La Reggina? All'andata è stata una partita brutta che ricordiamo. E' importante scendere in campo con l'atteggiamento giusto, come siamo scesi oggi. E ripetere quello che di buono abbiamo fatto oggi. Vogliamo fare le condoglianze alla famiglia Chimenti, abbiamo saputo della sua scomparsa. Ci stringiamo attorno alla famiglia e gli dedichiamo questa vittoria", ha concluso.