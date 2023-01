Dramma in campo, l’ex bomber Vito Chimenti muore negli spogliatoi dopo un malore

Vito Chimenti si è spento all'età di sessantanove anni a causa di un malore improvviso accusato negli spogliatoi del campo sportivo di Pomarico (Matera) prima della partita di Eccellenza lucana Pomarico-Real Senise , che non è stata poi disputata. Non è bastato l'intervento degli operatori del 118 che hanno tentato invano a più riprese di rianimare l'ex attaccante del Palermo .

Nato a Bari nel 1953, Chimenti ha giocato in Serie A, B e C con Pistoiese, Catanzaro, Palermo (29 reti in due stagioni), Taranto, Salernitana e Lecco. Un totale di 77 presenze nel massimo campionato italiano, condite da tredici gol.