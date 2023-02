Palermo, Brunori a secco a Genova. Cheddira ne approfitta e lo stacca tra i marcatori

Una giornata di campionato non particolarmente felice per il Palermo che è uscito sconfitto dal "Luigi Ferraris" di Genova, con la formazione allenata da Alberto Gilardino che si è imposta per 2-0 contro quella di Eugenio Corini grazie alle reti di Gundmundsson e Jagiello. Non è riuscito ad entrare nel tabellino dei marcatori, dunque, nemmeno Matteo Brunori, autore di tre gol nelle ultime due uscite dei rosanero prima della sfida contro il Genoa.