Bari-Cosenza 2-1, Rispoli non basta: Cheddira sbaglia il rigore, poi decide il match

Torna alla vittoria anche tra le mura amiche del "San Nicola" il Bari di Michele Mignani, vittorioso per 2-1 non con poca sofferenza contro un Cosenza mai domo.

Pronti, via e padroni di casa subito in vantaggio. Il nuovo arrivato Sebastiano Esposito ha realizzato il suo secondo gol nella sua seconda apparizione con la maglia biancorossa al 3'. La risposta dei campani si è fatta attendere fino al 24' quando Brescianini ha confezionato l'assist per l'accorrente Rispoli, con l'ex Palermo che ha rimesso in parità il risultato. Al tramonto del primo tempo, chance colossale sprecata dal Bari con il bomber Cheddira che si è fatto ipnotizzare dal dischetto dal portiere Micai che è riuscito a neutralizzare il calcio di rigore. Al 70' si è fatto perdonare il marocchino con un colpo di testa potente e vincente sfruttando il cross morbido dalla destra di Pucino. Con questa rete, Cheddira sale a quota 14 gol in campionato staccando Brunori fermatosi a 13.