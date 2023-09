Modena-Pisa, Bianco: “Giusto cavalcare l’euforia. Loro hanno investito tantissimo”

"E’ giusto cavalcare l’euforia, ma è anche vero che affrontiamo la terza gara in una settimana, contro una squadra che ha investito tantissimo e ha un’importante identità di gioco, plasmata dall’allenatore. Sarà difficile, dobbiamo essere pronti mentalmente e anche fisicamente, viste le gare ravvicinate. Il rischio è che la squadra dopo due vittorie possa avere un calo, invece dobbiamo essere bravi ad andare in campo pensando che affronteremo una squadra forte, che ha battuto la Sampdoria e ha messo in difficoltà anche il Parma. E’ un avversario sicuramente candidato a stare nella parte alta della classifica, questo ci deve bastare per essere pronti mentalmente. Riccio? E’ un ragazzo di ottima prospettiva, ho avuto l’opportunità di vederlo da vicino l’anno scorso quando era venuto ad allenarsi con la prima squadra bianconera. E’ anche un bravissimo ragazzo, diamogli il tempo di adattarsi e di mostrare le sue qualità".