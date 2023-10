Marchetti-Mediagol: “Serie B devastante, serve rosa ampia. City Group e Corini…”

"Il campionato è sulla falsa riga di quello degli scorsi anni. Ci sono club forti che hanno costruito rose di altissimo livello però poi c'è il campo che determina le fortune e le sfortune di una squadra. La B è complicata, devastante. Ci sono tante partite ravvicinate, per cui serve una rosa ampia. L'anno scorso sono retrocesse squadre che avevano fatto una campagna acquisti d'alto livello. Nessuno avrebbe pensato che quei club sarebbero finiti nelle ultime posizioni. Bisogna stare sempre sul pezzo in questa B, in cui si può vincere e perdere veramente con tutti. Il City Group ha confermato Eugenio Corini? Condivido il loro pensiero. Conosco Leandro Rinaudo, direttore attento e bravo, poi ci sono Gardini e Bigon. Se hanno fatto questa scelta di confermare Eugenio Corini è perché conoscono il suo valore all'interno dello spogliatoio. Credo che nelle difficoltà tiri fuori il meglio. Facile scaricare un allenatore e prenderne un altro, mentre difendere un tecnico può dar modo di scavallare quel momento di difficoltà e portarti a giocare la Serie A per davvero".