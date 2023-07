Lecco, Di Nunno: “Speso ogni soldo per ottenere la B. Se non mi fermano arrivo in A”

"Ho riversato ogni mio soldo sul Lecco. L’ho portato in B e se non mi fermano lo porto in A. Chi mi vuole fermare? I vecchi volponi del pallone. Sono scomodo, non piaccio. E me ne frego. Vogliono salvare il Perugia retrocesso, stanno vendendo la società e hanno bisogno di un palcoscenico... Noi attendiamo il responso del Tar, ma sul fatto che il Lecco giocherà in B non c’è dubbio. Ovvio, ho il calciomercato bloccato, ma sono sereno. Sono forte. Ferie? Non scherzate. In ogni modo, nonostante in Puglia abbia una famiglia infinita, le vacanze le faccio in Liguria. Anche qui ho una famiglia numerosa: del resto, tre matrimoni. Figli e nipoti sono in società, io programmo il futuro. Lo stadio? Proseguo coi lavori di ammodernamento. A spese mie: lo dicevo che sta uscendo tutto il denaro messo da parte. Amen: nell’azzardo, grazie alle mie famose qualità, nei casinò gioco a credito. Tanto sanno che vinco e ripiano".