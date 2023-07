Palermo, Pellissier: “Meritano Serie A ma parla il campo. Su Corini la penso così…”

E per quanto riguarda il caos iscrizioni della prossima Serie B -“Premettendo che non simpatizzo e che non ho preferenze per nessuno, credo che siano due cose completamente diverse. Per quanto riguarda la Reggina, ci sono delle regole da rispettare. Se non si paga entro una certa data non ci si può iscrivere: credo che sia giusto così. Se paghi il giorno dopo vuol dire che sei in errore: allora devi pagarne le conseguenze, come lo è stato per il Chievo. Per quanto riguarda il Lecco non sono assolutamente d’accordo. Io credo che una squadra che ha vinto il campionato con i conti a posto abbia diritto almeno ad una deroga. Non sapevano nemmeno in quale categoria giocare. Non è un problema economico, il Lecco è una società sana: è un problema che hanno risolto il giorno dopo, credo che si debba essere un po’ meno fiscali”.