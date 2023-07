Lecco, Di Nunno: “Serie B nostra sul campo, non ci hanno regalato niente. Ero sereno”

"La Serie B l'abbiamo conquistata sul campo, nessuno ci ha regalato niente, e oggi è solo stata fatta giustizia. Ricorsi eventuali da parte di altri club? Gli altri possono fare quello che vogliono, noi ora siamo dentro e nessuno ci toglierà la categoria: al massimo faranno una Serie B a 21, ci divideremo i soldi in più club e ne prenderemo meno, ma non credo sia quello che qualcuno vuole. Poi il regolamento è chiaro, chi perde va in Serie C e chi vince va in B. Stop. Ma io su questo non avevo dubbi, ero sereno".