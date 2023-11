Lecco, Degli Innocenti: “Cambio allenatore una sconfitta ma ci ha responsabilizzato”

"Il cambio di allenatore è sempre una sconfitta per tutti ma ci ha responsabilizzato molto, a livello di squadra, perché eravamo obbligati a dare qualcosa di più per uscire dal momento difficile. Il campionato di Serie B è difficilissimo e incertissimo. Se guardiamo ai nostri risultati, abbiamo vinto contro squadre che ambiscono alla promozione, come Parma e Palermo, e viceversa abbiamo perso punti o comunque fatto prestazioni meno appariscenti contro squadre alla nostra altezza. Quindi è difficile stabilire con chi dovremo battagliare per salvarci. Una cosa, però, è certa: noi vogliamo giocarcela con tutti”.

Derby col Como in programma martedì: “Sì, il derby con il Como è caldissimo, me ne sono reso conto non appena arrivato qui. I tifosi aspettano questa partita con grande trepidazione e noi non vogliamo deluderli; loro sono importantissimi perché ci aiutano sempre durante le partite. In casa, poi, è come giocare in dodici. Diciamo che per noi la pressione è positiva per il calore e l’amore che i nostri tifosi sanno trasmetterci”.