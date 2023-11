Ternana, verso il Palermo: porte chiuse al Taddei, si ferma Travaglini. Le ultime

Prosegue la preparazione della Ternana alla sfida contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Libero Liberati". Allenamento congiunto con la Primavera nel pomeriggio di ieri per i rossoverdi, al quale non ha preso parte Travaglini, alle prese con una lesione al flessore della coscia destra. Il test in famiglia è terminato 10-0 per la prima squadra, con reti di Falletti (3), Distefano (3), Raimondo (2), Labojko e Favilli. Questa mattina la squadra di Breda si è allenata a porte chiuse, domani la consueta seduta di rifinitura.