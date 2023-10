Lecco, dal Renate con Diana alla B: la prima di Bonazzoli al “Renzo Barbera”

Emiliano Bonazzoli, il neo tecnico del Lecco, è chiamato a centrare la salvezza con i lombardi, tornati in Serie B dopo 50 anni.

"Mi hanno detto di aver visto un’asticella alzata, sono qui per portare la mia esperienza: metto insieme da allenatore ciò che ho imparato da giocatore, bisogna iniziare a fare punti sin dalla prossima partita". Entusiasmo, voglia di dimostrare e responsabilità. Così Emiliano Bonazzoli in occasione della conferenza stampa di insediamento da nuovo allenatore del Lecco. L'ex Fanfulla è arrivato in Lombardia al posto di Luciano Foschi, artefice della promozione dei bluceleste dopo 50 anni. Il mister non ha paura dell'ardua sfida, come lui stesso ha ammesso: "Non tempo il doppio salto, affronterò le sfide come fatto da calciatore per quanto sarà una cosa diversa".

Il patron Di Nunno si è affidato al tecnico emergente per provare a consolidare la categoria conquistata con spirito di sacrificio. Tra i rifiuti incassati dalla proprietà come eredi dello stesso Foschi vi è anche quello di Marco Zaffaroni, ex tecnico di Verona e Cosenza, accasatosi alla Ferapisalò con il quale aveva precedentemente raggiunto un accordo. Dopo il "no" del mister nativo di Milano, la scelta è ricaduta sull'emergente Bonazzoli. Per il coach di Asola soltanto un'esperienza al Fanfulla. La strada sarà certamente in salita ed irta di ostacoli, in ragione dell'attuale ultimo posto in graduatoria del Lecco con soli quattro punti totalizzati ma con due gare ancora da disputare. Ma con una vittoria, la prima in campionato, conquistata di recente ai danni del Pisa.

Per l'ex bomber di Reggina, Sampdoria e Brescia, il percorso da allenatore ha i contorni di una ripida scalata, dal ginepraio del dilettantismo fino alla prestigiosa Serie B. Nella stagione 2016-2017, Bonazzoli è diventato collaboratore tecnico dell'Atletico Conselve, club dell'omonima città in provincia di Padova, che milita in Prima Categoria, a fianco di Stefano Tromboni. Successivamente nel novembre del medesimo anno, dopo l'esonero del tecnico, è stato promosso come nuovo allenatore della squadra veneta. Nel dicembre del 2017 si sono aperte le porte della Promozione e della Thermal Teolo, altra squadra del territorio padovano. Il 18 dicembre dell'anno successivo si è affacciato al calcio femminile, sedendosi sulla panchina del Chievo Verona Valpo nel campionato di Serie A, con la squadra al decimo posto in classifica. Dopo aver centrato con le clivensi la salvezza all'ultima giornata di campionato, tuttavia, il club non si è iscritto al campionato successivo in seguito al disimpegno degli scaligeri della squadra maschile, con Bonazzoli che ha firmato con il Verona femminile. In quella parentesi, il tecnico non riuscito ad esprimersi al meglio, rescindendo il proprio contratto.

Nella stagione 2020-2021, Bonazzoli si è accasato al Renato, diventando collaboratore di Aimo Diana in Serie C, rimanendo nella squadra monzese per due stagioni fino a giugno 2021. Il 7 gennaio 2022, in seguito all'esonero di Omar Nordi, è approdato al Fanfulla nel Girone D di Serie D per la prima vera e propria avventura da primo allenatore nel campionato dilettantistico. Con il club bianconero, subentrato quando la squadra era in zona playout, ha raggiunto il quattordicesimo posto e la salvezza con due giornate di anticipo. Nell'annata successiva, dopo ventinove gare, Bonazzoli ha rassegnato le proprie dimissioni. Circa otto mesi di stand-by, poi l'ufficialità della firma di Bonazzoli sul contratto che lo legherà al Lecco fino al 30 giugno 2024. Classe 1979, profilo carismatico e battagliero, Bonazzoli è arrivato in Lombardia per centrare l'obiettivo di mantenere la categoria. Non sarà facile, a partire dalla sfida in programma al "Renzo Barbera" contro il Palermo di Eugenio Corini, reduce dal pari in rimonta contro lo Spezia preceduto da tre successi consecutivi, desideroso di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica di Serie B occupata dal Parma.

