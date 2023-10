Lecco, Bonazzoli sfida il Palermo: “Al Barbera senza paura, ce la giocheremo”

"Sappiamo di affrontare una squadra che lotterà fino alla fine per vincere il campionato o per arrivare quantomeno terza. E' una gara stimolante, troviamo una delle tre squadre più forti in uno stadio particolare e con ventimila persone. Noi veniamo da una vittoria importantissima e sofferta, che ci ha dato morale e fiducia nei nostri mezzi". Lo ha detto Emiliano Bonazzoli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Fra i temi trattati dal tecnico del Lecco, reduce dalla prima vittoria in campionato ai danni del Pisa, anche le condizioni dei singoli calciatori a disposizione dello stesso allenatore. Ma non solo...