Lecco-Brescia, è ufficiale: si gioca al “Rigamonti-Ceppi”. Opzione porte chiuse e…

La Lega B, tramite i propri canali ufficiali, ha confermato che la sfida tra Lecco e Brescia, in programma il prossimo sabato alle 14.00, andrà in scena allo “Rigamonti-Ceppi”, la vera casa della compagine allenata da Luciano Foschi.

Tuttavia, secondo quanto riportato da bresciaingol.com, sarebbe in corso una riunione serale tra il club di Di Nunno e la Questura di Lecco per valutare le criticità del match. Non si esclude l'opzione di disputare la gara a porte chiuse, così come il divieto di trasferta diretto ai tifosi delle Rondinelle che hanno iniziato bene il proprio cammino in Serie B dopo il ripescaggio, battendo il Cosenza nell'ultimo turno.