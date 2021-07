Frosinone, Grosso aspetta Buffon: “È davvero piacere incontrarlo subito”

L'attuale tecnico del Frosinone, Fabio Grosso, ha parlato dell'esordio dei suoi contro il Parma dell'amico Gigi Buffon

"Sono contentissimo di incontrarlo subito: loro sono forti, ma la B insegna che davanti alle difficoltà tutti si fanno trovare pronti, sapendo che puoi fare bene con una grande e poi perdere con una piccola. Favorite per la A? Dico Parma e Monza, ma potrei dirne di più. Per vincere la B non si prende il più forte della categoria, ma quello che lo può diventare, vedi il Pescara di Zeman con Immobile, Insigne e Verratti. Bisogna saper guardare lontano e in tanti lo fanno. Se non ho obblighi di promozione? Per me è uguale. Non perdo volentieri, noi partiamo per vincere".