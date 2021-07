Parma, Buffon e quel retroscena: “Krause mi fece una domanda particolare”

La lunga intervista concessa da Gianluigi Buffon che nella prossima stagione difenderà la porta del club ducale

"Dall’ultimo Juve-Parma. Dopo la partita di Torino, mi sono fermato a chiacchierare qualche minuto con il presidente Krause e mi ha chiesto: 'Verresti a giocare al Parma?'. In genere, per una forma di discrezione, uno non osa chiedere una cosa simile. E invece a lui è partita la domanda... Mi è piaciuta la cosa, perché ho intuito una visione. E poi era un americano. Nell’immaginario comune, l’America è sogno. Quello cercavo: qualcuno che mi facesse sognare attraverso una visione. Maresca? Il bello del progetto Parma, a giudicare dalle scelte, è che non si accontenta del risultato immediato, ha posto l’orizzonte nel futuro. E Maresca ha in dote quel tipo di calcio, lo possiede come conoscenza e riesce a trasmetterlo molto bene, qualità che fa la differenza tra gli allenatori. La conoscenza delle lingue lo aiuta ancora di più".