Frosinone, Grosso ai saluti: il tecnico comunica di non voler restare in panchina

Fabio Grosso comunica al Frosinone di non voler continuare in panchina dopo aver centrato la promozione in Serie A.

Fabio Grosso comunica al Frosinone di non voler continuare a guidare la squadra dopo la promozione in Serie A. Nell'appena trascorsa stagione agonistica è stato un dominio assoluto che ha portato Caso e compagni a chiudere la regular season al primo posto in Serie B con ottanta punti e un vantaggio di sette lunghezze rispetto al Genoa di Gilardino secondo.