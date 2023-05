La Reggiana ha ottenuto la promozione in Serie B dominando il girone B di Serie C. La prossima stagione però non ci sarà Aimo Diana in panchina, tecnico artefice della cavalcata verso la cadetteria. Il club emiliano ha emanato una nota in cui ufficializza l'addio dell'ex Palermo. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, al momento il nome in pole per sostituirlo è Alessandro Nesta, reduce dall'avventura nel 2021 con il Frosinone.