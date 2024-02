Feralpisalò-Palermo, dai playoff alla prima in Serie B per i gardesani. I precedenti

I precedenti tra Feralpisalò e Palermo. Soltanto tre gli incroci tra le due compagini. Rosanero sempre vittoriosi

Rosanero che dopo aver collezionato tre risultati utili consecutivi frutto di due vittorie e un pareggio hanno alimentato i sogni promozione da parte dei supporter. Lombardi che anch'essi provengono da due successi e un solo pareggio nelle ultime tre uscite stagionali dimostrandosi una delle compagini più in forma del momento. Questo e tanto altro il match del sabato del ventiquattresimo turno del campionato di Serie BKT tra la Feralpisalò di Marco Zaffaroni e il Palermo di Eugenio Corini. Il confronto è in programma oggi, 10 febbraio, allo stadio "Leonardo Garilli" alle ore 14:00.

I PRECEDENTI

Feralpisalò e Palermo si affrontano per la quarta volta. Dalla stagione 2021-2022, prima annata nella quale entrambe le formazioni si sono incontrate, i rosanero sono sempre usciti vittoriosi e senza subire reti.

FERALPISALO-PALERMO 0-3 (SEMIFINALE DI ANDATA PLAYOFF SERIE C 2021/2022)

Palermo che in quella stagione otterrà la promozione in Serie B in finale contro il Padova. In semifinale i rosanero incontrarono la sognatrice Feralpisalò. Partita che rispettò le previsioni della vigilia con il pallino del gioco in mano agli uomini di Baldini. Diverse le occasioni create, una delle più importanti della prima frazione fu quella capitata a Matteo Brunori al 19' quando riuscì a girarsi e a impegnare seriamente Liverani. I siciliani continuarono a spingere sull'acceleratore fino a trovare il meritato vantaggio al 42' su un'azione di contropiede sfruttata al massimo dall'ex bomber della Virtus Entella. Nei minuti di recupero raddoppio degli uomini in maglia bianca con Floriano che dopo aver duettato con Damiani, depositò il pallone alle spalle dell'estremo difensore, facendo esplodere il settore ospiti. Nella ripresa dopo un consulto al Var, venne concesso un calcio di rigore ai padroni di casa con Miracoli che si fece ipnotizzare da Massolo. Gli ospiti continuarono a spingere fino a calare il tris al 85' con un super tiro al volo di Soleri che lambì il palo ed entrò. Con questo risultato i palermitani mesero un ipoteca alla finale playoff.

PALERMO-FERALPISALO 1-0 (SEMIFINALE DI RITORNO PLAYOFF SERIE C 2021/2022)

Nella sfida di ritorno, che si aprì con una spettacolare coreografia da parte della Curva Nord 12, i gardesani si presentarono con un atteggiamento più offensivo senza però creare particolari pericoli a Massolo. I rosanero la sbloccarono nel recupero della prima frazione di gioco con il solito Brurnori che scartò il portiere e infilò alle sue spalle. Nella ripresa gli uomini di Vecchi non trovarono le forze per vincere la sfida e al 80' rischiarono di prendere il secondo quando Somma colpì la traversa. Al 90' gli ospiti troverebbero la rete con Dieng ma il Var annullò per fuorigioco sancendo l'approdo in finale degli uomini di Baldini.

PALERMO-FERALPISALO 3-0 (SERIE B 2023/2024)

Prima sfida in Serie B per le due compagini. La formazione di Vecchi ritrova il Renzo Barbera dopo la semifinale dei playoff della stagione 2021-2022. Nella quarta giornata di campionato i rosanero mostrarono il loro predominio. Occasione sciupata da Brunori che imbeccato bene in mezzo ai due difensori, non trova lo specchio della porta. E' il presagio di un gol che arriva al 15' con Insigne che sigla la sua prima rete stagionale. Poco dopo Stulac sfiorò il grande gol da fuori area. Nella ripresa i siciliani raddoppiarono grazie allo sloveno che inserendosi bene trafisse Pizzignacco. Gli uomini di Corini continuarono a spingere calando il tris grazie al neo arrivato Di Francesco che si presentò subito bene davanti ai suoi nuovi tifosi.

