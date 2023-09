Feralpisalò, ecco Letizia: “Ai giovani farò evitare errori commessi da me in passato”

Nuovo arrivato in casa Feralpisalò, Gaetano Letizia offrirà la propria esperienza in Serie B per provare a raggiungere la salvezza.

Mediagol ⚽️

Gaetano Letizia, ex difensore del Benevento ed acquistato recentemente dalla Feralpisalò, si è presentato in conferenza stampa. Un avvio decisamente complicato per i gardesani che sono ancora fermi a quota zero punti dopo le prime quattro giornate di Serie B. Proprio contro il Palermo è arrivato da subentrato il suo esordio in verdeblù. Queste le dichiarazioni: