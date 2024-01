Feralpisalò, Chielli su Felici: “Sta dimostrando suo valore. Interessa a club di A”

È dello scorso 8 gennaio l'ufficialità dell'anticipo da parte della Feralpisalò del diritto di riscatto di Mattia Felici, ex Palermo, da prestito pattuito la scorsa estate con la Triestina . L'intermediario Christian Chelli ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com:

"Mattia è stato in grado già al suo primo anno in Serie B di dimostrare il suo valore ed è per questo che la Feralpisalò ha anticipato i tempi. Un rendimento che, infatti, ha catturato anche le attenzioni di due club di Serie A".