Calciomercato Feralpisalò, finisce l’avventura di La Mantia: diversi club su di lui

Nonostante il club volesse temporeggiare per capire quale sarebbe potuta essere la miglior soluzione, Andrea La Mantia lascerà la Feralpisalò in questa finestra di mercato, risolvendo anticipatamente il prestito che dalla SPAL lo aveva portato in Lombardia nel corso dell'estate ormai alle spalle. Come raccolto dalla redazione TuttoMercatoWeb.com, proprio la formazione estense - che sta tentando il tutto per tutto per evitare la doppia retrocessione dopo quella della passata stagione ed evitare quindi la Serie D, vorrebbe trattenerlo, ma l'attaccante preferirebbe rimanere in Serie B.