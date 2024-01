Calciomercato Cremonese, mancano dettagli per Seck: si inserisce il Venezia

Demba Seck dopo il presunto interesse del Palermo è vicino alla Cremonese. Benché l'accordo per l'approdo del senegalese al club lombardo sembra in procinto di arrivare ormai da giorni, mancano ancora dei dettagli prima della fumata bianca per l'esterno senegalese di proprietà del Torino. Una situazione, questa, che secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, avrebbe lasciato uno spiraglio a favore del Venezia che potrebbe rientrare in corsa qualora granata e grigiorossi non dovessero definire celermente l'operazione. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda del calciatore africano