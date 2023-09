Feralpisalò, Camporese: “Normale cadere, l’importante è rialzarsi. La sosta ci aiuta”

Michele Camporese, nuovo arrivato in casa Feralpisalò, commenta così questo inizio in salita della formazione di Stefano Vecchi in Serie B.

Mediagol ⚽️

Quattro sconfitte su quattro gare disputate, l'ultima arrivata a Palermo con un netto 3-0 in favore dei rosanero. Questo è lo score della Feralpisalò neopromossa in Serie B che ha subìto anche dieci reti senza metterne a segno nemmeno una. Un avvio di stagione complicato per la formazione di Stefano Vecchi che però si è recentemente rinforzata con l'arrivo dell'esperto difensore Michele Camporese. Di seguito le sue dichiarazioni di presentazione: