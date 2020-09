Dalla finale di Champions League alla Serie B: Daniele Orsato arbitrerà Monza-Spal

Dalla finale di Champions League a Monza-Spal.

Sarà Daniele Orsato della sezione di Schio l’arbitro della sfida in programma venerdì 25 settembre, valida per la prima giornata del campionato di Serie B. Il fischietto veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Della Croce di Rimini e Davide Moro di Schio; quarto ufficiale Matteo Gariglio di Pinerolo.

A dirigere la gara che andrà in scena domani pomeriggio alle ore 16.45, dunque, sarà proprio il fischietto internazionale che lo scorso 23 agosto ha diretto la finale di Champions League tra il Bayern Monaco ed il Paris Saint-Germain fra le mura dell’Estádio do Sport di Lisbona. Per Orsato, ricorda ‘La Gazzetta dello Sport’, sarà un ritorno in Serie B dieci anni dopo l’ultima partita diretta, un Cesena-Modena del 23 maggio 2010, terminata con il risultato di 2-1. Da allora, 229 partite di Serie A ed una finale di Champions League.

