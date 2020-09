Calciomercato Monza, altro colpo dalla Serie A: è fatta per Kevin-Prince Boateng

Nuova avventura in Italia per Kevin-Prince Boateng.

E’ tornato di recente in Serie B dopo ben diciannove anni, ma il Monza di Silvio Berlusconi è già pronto al grande salto. L’obiettivo del club brianzolo è chiaro: conquistare la promozione in Serie A quanto prima. Per questo motivo, nel corso della sessione estiva di calciomercato, il Monza ha piazzato un colpo dietro l’altro, puntando su profili che in cadetteria possono certamente fare la differenza.

Ed è il caso di Kevin-Prince Boateng: l’esperto calciatore di proprietà della Fiorentina è virtualmente un nuovo giocatore del Monza. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il classe 1987 arriverà in città tra oggi e domani per firmare il contratto che lo legherà alla società brianzola, con l’affare chiuso a sorpresa nella notte. Dopo la breve parentesi in prestito al Besiktas, dunque, Boateng ripartirà dalla Serie B dove ritroverà Galliani e Berlusconi con i quali ha già lavorato in quel di Milano, sponda Milan.

Si attende soltanto l’ufficialità.