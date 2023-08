Cosenza-Modena, Caserta: “Bianco un amico, Viviani darà una mano” E sui tifosi…

"A Venezia abbiamo fatto una grande prestazione, ma adesso la mettiamo da parte perchè ci aspetta una gara altrettanto difficile. Dovremo recuperare alla svelta le energie fisiche e mentali, in quanto i ragazzi hanno speso tantissimo. Acciaccati? Valuteremo domani le condizioni di Meroni, che è reduce da qualche problemino ai polpacci, per capire se potrà essere della partita. Ma ci saranno da valutare anche tanti altri elementi. Sarà decisivo il risveglio muscolare di domani. Viviani? E' un elemento che, quando raggiungerà la condizione fisica ottimale, ci darà una grande mano perchè ha qualità tecniche importanti. Modena? Parte già da una buona base, quella dell'anno scorso; ha cambiato allenatore, che oltre ad essere un collega è un grande amico con cui abbiamo condiviso anni bellissimi a Catania e Bergamo. Sono contento di ritrovarlo e gli faccio un grande in bocca al lupo. Il Modena è una squadra piena di giocatori tecnicamente molto bravi, non molla mai e corre tantissimo. Sarà una partita difficile per entrambe le squadre, perchè c'è stato poco tempo per prepararla e per recuperare. Dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che capiteranno e, al contempo, a non scoprirci perchè, come detto, il Modena ha giocatori molto forti. Tifosi? Sono contento dell’entusiasmo, noi dobbiamo continuare a lavorare bene, lottando in ogni partita su ogni pallone".