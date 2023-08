Cosenza-Ascoli 3-0, Caserta: “Grande partita, bravi a segnare dopo le espulsioni”

"Ero in dubbio già dall’inizio se far giocare Fontanarosa perché Meroni aveva qualche problemino. Ho chiesto al ragazzo massima serenità e mi ha sorpreso. Sono contento per lui ed anche per Arioli che ha trovato pure il gol. È un ragazzo che ha voglia di crescere e migliorare. D’Urso ha caratteristiche tecniche superiori rispetto a tanti in questa categoria. A volte esagera ma ci sta. Calò? So cosa mi può dare, sia in fase difensiva, sia sui calci piazzati. Conosco anche i suoi difetti, ma devo dire che è cresciuto, soprattutto mentalmente. Cimino sta meglio. Ha avuto un problema alla spalla, valuteremo le sue condizioni", ha concluso Caserta.