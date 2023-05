Cosenza, Guarascio: “Ampliamo la Serie B a 22 squadre. Ogni anno eccessivo turnover”

“In merito alla discussione in atto riguardante eventuali riammissioni a completamento dell’organico del Campionato di Serie B, che vede chiamato in causa il Cosenza Calcio da parte di numerose testate giornalistiche, la Società ribadisce la ferma volontà di conquistare la permanenza in categoria sul campo, essendo pienamente in corsa per raggiungere il proprio obiettivo. Ribadiamo, ancora una volta, l’appello affinché, in attesa della annunciata riforma dei campionati, si proceda immediatamente ad una modifica dell’attuale format del torneo cadetto ampliando il numero delle squadre partecipanti fino a 22. La Serie B vede ogni anno ben sette squadre lasciare la categoria, tra promozioni e retrocessioni, un caso unico a livello internazionale che causa un eccessivo turn over.