Parma, Benedyczak: “Vazquez è il nostro Messi, io quasi Haaland. Buffon mi diceva…”

Il centravanti del Parma parla di alcuni big del Manchester City e si sofferma sugli esperti Franco Vazquez e Gianluigi Buffon, un lusso per una categoria come la Serie B.

Adrian Benedyczak, attaccante del Parma nonché uno dei trascinatori dei ducali nelle ultime giornate di Serie B, ha rilasciato un'intervista al portale polacco Sport.pl. Di seguito le sue dichiarazioni:

Somiglianza con un big del calcio europeo - "Erling Haaland. O meglio un "mini Haaland", perché lui è su un altro pianeta. Guardo spesso giocare il Manchester City e ammiro come si stacca dalla marcatura dei difensori in pochissimo tempo. Quando De Bruyne prende palla cerco subito con lo sguardo Haaland perché so che sta per staccarsi dalla marcatura attaccando uno spazio. Per come si muove, per come accelera è spaziale. Cerco di imitare alcuni suoi movimenti, sono alto e veloce anche io. Haaland corre circa a 36 km/h, io sono arrivato a 35 km/h. Questa stagione un pò meno per i problemi al ginocchio, circa a 34,5 km/h".

Sullo spogliatoio condiviso con Gigi Buffon - "Ricordo il primo ritiro con il Parma. Gigi è arrivato a metà ritiro, l'ho incrociato in corridoio e l'ho salutato e lui subito si è rivolto a me salutandomi calorosamente e dicendomi: 'Oh sei il ragazzo polacco! Come il mio amico Wojciech Szczesny!'. Dopo alcuni allenamenti insieme ho capito subito che è una persona fantastica. Soprattutto per i giovani, trasmette un senso di sicurezza, ci sostiene, ci dà consigli e ha sempre la battuta pronta. Nonostante sia scherzoso poi in spogliatoio ha enorme autorità. Se non uno non conoscesse la sua storia, a vederlo non direbbe mai che è il miglior portiere di sempre, perché non si atteggia da star, ma è una persona normale, umile. Pur essendo una leggenda tratta tutti allo stesso modo".

L'uomo chiave - "Franco Vazquez, ex giocatore del Siviglia e del Palermo. Il 34enne argentino è il miglior giocatore della Serie B. È il nostro Messi. È un po' più alto, ma la sua visione, la sua eleganza e la sua tecnica sono incredibili. Ogni attaccante sogna giocatori così al proprio fianco. Ultimamente ha lavorato benissimo anche in fase difensiva, aiutando tanto la squadra. Lui è il calcio. Ha un tocco di palla incredibile e sforna assist perfetti, ogni attaccante lo vorrebbe in squadra".