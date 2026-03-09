Corriere dello Sport: “Palermo di lotta vede la A”

La Carrarese, guidata da Antonio Calabro, non accusa il colpo e reagisce immediatamente. I padroni di casa aumentano la pressione soprattutto sulle corsie laterali con Zanon e Belloni, costringendo il Palermo ad abbassarsi e difendersi. In questa fase emerge la figura del portiere Joronen, protagonista di diversi interventi decisivi. Quando il numero uno rosanero sembra ormai battuto, sono invece i pali a salvare la sua porta: prima Finotto colpisce il legno su cross di Hasa, poi Torregrossa centra il palo con una conclusione potente allo scadere della prima frazione.