Il Corriere dello Sport sottolinea il grande peso della vittoria ottenuta dal Palermo sul campo della Carrarese, un successo che consente ai rosanero di tornare con decisione nella zona della classifica che vale la promozione diretta. La squadra di Filippo Inzaghi si impone per 1-0 allo stadio dei Marmi grazie alla rete del solito Joel Pohjanpalo, ma lo fa al termine di una gara tutt’altro che semplice contro un’avversaria brillante e combattiva.
Rassegna Stampa
Corriere dello Sport: “Palermo di lotta vede la A”
Il gol decisivo arriva al 19’ del primo tempo. L’azione nasce da Le Douaron, che serve Pohjanpalo permettendogli di battere Bleve e firmare il vantaggio rosanero. L’attaccante finlandese si conferma ancora una volta uomo decisivo: anche quando sembra restare ai margini del gioco, diventa letale non appena il pallone passa dalle sue parti, mettendo in difficoltà la difesa avversaria.
La Carrarese, guidata da Antonio Calabro, non accusa il colpo e reagisce immediatamente. I padroni di casa aumentano la pressione soprattutto sulle corsie laterali con Zanon e Belloni, costringendo il Palermo ad abbassarsi e difendersi. In questa fase emerge la figura del portiere Joronen, protagonista di diversi interventi decisivi. Quando il numero uno rosanero sembra ormai battuto, sono invece i pali a salvare la sua porta: prima Finotto colpisce il legno su cross di Hasa, poi Torregrossa centra il palo con una conclusione potente allo scadere della prima frazione.
Nella ripresa Inzaghi interviene dalla panchina per dare maggiore equilibrio alla squadra. Gli ingressi di Bereszynski e Segre contribuiscono a rendere il Palermo più compatto, riducendo gli spazi a disposizione degli attaccanti della Carrarese e permettendo ai rosanero di gestire meglio il vantaggio.
La partita resta comunque equilibrata. Il Palermo prova a controllare il ritmo con ordine e spirito di sacrificio, mentre la Carrarese continua ad attaccare, questa volta soprattutto per vie centrali, seguendo le indicazioni di Calabro. L’occasione più grande per chiudere definitivamente il match capita proprio ai rosanero al 23’ della ripresa: Ceccaroni sfiora il raddoppio con una conclusione che termina di pochissimo fuori dopo aver sfiorato il palo.
Nel finale entrambe le squadre costruiscono alcune situazioni interessanti, ma il risultato non cambia. Il Palermo riesce a difendere il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa tre punti pesantissimi che lo rilanciano nella lotta per la promozione diretta e confermano la crescita della squadra di Inzaghi in una fase decisiva della stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA