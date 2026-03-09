Palermo, GDS: “Joel macina gol su gol: «Ma venti ancora non bastano»”

Il finlandese: «I toscani bravi, prendere 3 punti è stato molto complicato»

⚽️ 9 marzo - 08:11

Il Giornale di Sicilia mette in evidenza ancora una volta il peso decisivo di Joel Pohjanpalo nella vittoria del Palermo sul campo della Carrarese. Con il gol segnato allo stadio dei Marmi, l’attaccante finlandese ha raggiunto quota venti reti in campionato, confermandosi il principale trascinatore offensivo della squadra di Filippo Inzaghi e contribuendo al successo che permette ai rosanero di portarsi a soli tre punti dal Monza.

Il centravanti rosanero, però, non si lascia trascinare dall’entusiasmo e mantiene uno sguardo critico sulla prestazione della squadra. Dopo la partita ha riconosciuto che il Palermo non ha disputato una gara brillante, sottolineando come la Carrarese abbia giocato una buona partita e reso la vita difficile ai rosanero. Proprio per questo motivo, secondo Pohjanpalo, riuscire a tornare a casa con i tre punti rappresenta un risultato di grande valore.

Il gol segnato in Toscana rappresenta anche la quinta rete consecutiva per l’attaccante finlandese e l’ottava nelle ultime otto partite, numeri che confermano il suo straordinario momento di forma. Lo stesso Pohjanpalo ha ricordato come, indossando la maglia del Palermo, le aspettative siano inevitabilmente molto alte. Arrivare a venti gol è un traguardo importante, ma per lui non è ancora sufficiente: l’obiettivo è continuare a segnare e migliorare ulteriormente il bottino personale.

Il momento della squadra è comunque positivo. Il Palermo arriva infatti alle prossime sfide di vertice con un rendimento molto solido: nelle ultime cinque partite sono arrivati dodici punti, frutto di quattro vittorie e della sola sconfitta contro il Pescara. Un filotto che permette ai rosanero di affrontare con fiducia il prossimo impegno.

Tutti i pensieri ora sono rivolti alla sfida contro il Monza, che rappresenta uno snodo fondamentale della stagione. Pohjanpalo ha sottolineato come il Palermo parta con tre punti di svantaggio, ma con la volontà di fare un ulteriore passo avanti e provare ad avvicinarsi ancora di più ai brianzoli.

Al termine della partita contro la Carrarese, l’attaccante finlandese si è recato insieme ai compagni sotto il settore occupato dai tifosi rosanero per celebrare la vittoria e rafforzare il legame con il pubblico in vista della fase decisiva del campionato.

Guardando alla prossima sfida, Pohjanpalo si aspetta un Monza particolarmente determinato dopo la sconfitta subita contro lo Spezia, partita nella quale – secondo l’attaccante – l’espulsione di Carboni ha avuto un peso importante. Proprio per questo il Palermo si prepara ad affrontare una squadra desiderosa di riscatto.

Intanto, il centravanti rosanero continua ad avvicinarsi al proprio record personale in Serie B: nel campionato 2023/24 con il Venezia aveva segnato 22 gol, appena due in più rispetto ai venti già realizzati in questa stagione. Un altro segnale della centralità di Pohjanpalo nel cammino del Palermo.

8