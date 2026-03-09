Palermo, GDS: “Inzaghi: «Qui non era facile, vittoria da grande squadra»”

«In questo stadio era caduto il Venezia e io avevo perso col Pisa. Primo tempo complicato, meglio nella ripresa. Sabato gara diversa»

⚽️ 9 marzo - 08:09

Il Giornale di Sicilia sottolinea come la vittoria del Palermo sul campo della Carrarese rappresenti un successo dal peso specifico elevato, non solo per la classifica ma anche per le difficoltà incontrate durante la partita. Al termine del match, Filippo Inzaghi si è detto soddisfatto soprattutto per la capacità della squadra di portare a casa il risultato in una gara complicata e su un terreno che finora aveva creato parecchi problemi ai rosanero.

Il tecnico ha ammesso senza giri di parole di aver temuto molto questa trasferta, ricordando come il Palermo non fosse mai riuscito a vincere su un campo in erba sintetica in questa stagione. Secondo Inzaghi, si tratta di una superficie che cambia completamente il modo di giocare e sulla quale la Carrarese è più abituata e più efficace. Anche per questo l’allenatore ha parlato di una partita che si aspettava estremamente difficile, sottolineando come i toscani avessero già dimostrato il proprio valore battendo anche il Venezia.

Proprio per questo motivo, il successo ottenuto grazie al gol di Pohjanpalo assume un significato particolare. Inzaghi ha evidenziato come la squadra abbia sofferto più del solito, probabilmente come non era ancora accaduto in stagione, ma allo stesso tempo abbia dimostrato maturità riuscendo a vincere anche senza esprimere il proprio miglior calcio. Per l’allenatore, questo è un segnale tipico delle squadre di alto livello, capaci di portare a casa i tre punti anche nelle giornate più complicate.

Il risultato ha inoltre un valore importante per la classifica. Con questo successo il Palermo ha ridotto il distacco dal Monza a soli tre punti e ora l’attenzione si sposta inevitabilmente allo scontro diretto in programma sabato. Inzaghi ha definito questi tre punti fondamentali, soprattutto perché la squadra era consapevole del passo falso dei brianzoli e doveva necessariamente provare ad approfittarne.

Il tecnico ha ricordato anche un precedente personale poco felice su questo campo: nella passata stagione, quando allenava il Pisa, era uscito sconfitto proprio a Carrara. Un dettaglio che conferma, secondo Inzaghi, quanto lo stadio dei Marmi sia un campo particolarmente difficile.

Dal punto di vista tecnico, l’allenatore rosanero ha spiegato di essere intervenuto durante la partita perché aveva la sensazione che il pareggio della Carrarese potesse arrivare da un momento all’altro. Gli ingressi di Segre e Bereszynski hanno contribuito a dare maggiore equilibrio alla squadra. Inzaghi ha comunque voluto chiarire che le sostituzioni non sono state una bocciatura per chi è uscito dal campo, ma semplicemente una scelta tattica dettata dall’andamento della gara.

Analizzando il match, Inzaghi ha riconosciuto che il Palermo nel primo tempo era apparso sottotono, mentre nella ripresa la squadra è riuscita a gestire meglio la partita, concedendo relativamente poco agli avversari. L’occasione più pericolosa della Carrarese è stata quella capitata a Zanon, mentre anche i rosanero hanno avuto alcune opportunità per chiudere definitivamente l’incontro.

In chiusura, l’allenatore ha ammesso con onestà che un eventuale pareggio dei toscani non sarebbe stato del tutto immeritato. Tuttavia ha ribadito un concetto chiave: le grandi squadre sanno vincere anche partite come questa. Un segnale importante in vista della prossima sfida contro il Monza, che secondo Inzaghi sarà una gara completamente diversa e molto affascinante da giocare.