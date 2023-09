Como, Sala: “Che reazione dopo il Venezia. Cittadella? Come una tassa da pagare”

Il Como riparte sulle ali dell'entusiasmo dopo la scorsa vittoria in rimonta contro la Ternana. Il pensiero del difensore ex Palermo.

"Penso che questo sia un campionato nel quale non esistono partite scontate, perché contro chiunque devi mettere in preventivo che incontrerai delle difficoltà, quindi occorre stare sempre sul pezzo. Siamo soddisfatti, soprattutto perché eravamo partiti male, incassando una brutta sconfitta a Venezia. Ma la reazione c’è stata e le tre gare successive hanno certificato che siamo un gruppo unito, compatto e con dei valori, perché siamo usciti subito da quel momento negativo. E adesso non abbiamo alcuna intenzione di rilassarci o accontentarci, perché comunque siamo ancora all’inizio”.