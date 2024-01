Calciomercato Ternana, fatta per Sgarbi: arriva in prestito dal Cosenza

La Ternana ha chiuso l'accordo per Filippo Sgarbi dal Cosenza. Il difensore arriva in prestito secco dai calabresi

Ternana attivissima sul calciomercato per potenziare la rosa. Numerose le operazioni in entrata come quelle di Pereiro. Oggi ufficializzata la cessione a titolo definitivo di Diakitèal Palermo. Proprio in sostituzione del franco-maliano, è arrivata la fumata bianca sull'asse Cosenza-Terni per il passaggio alla Ternana di Filippo Sgarbi, centrale difensivo classe 1997.