Calciomercato Sampdoria, Pirlo vuole la Serie A: piace Matteo Ricci del Frosinone

La nuova Sampdoria targata Radrizzani-Manfredi riparte da una grande firma alla guida tecnica. Sulla panchina blucerchiata siederà infatti Andrea Pirlo, ex tecnico della Juventus e già giocatore iconico della compagine bianconera, nonché del Milan e della Nazionale italiana Campiona del Mondo a Germania 2006. Dopo aver rischiato il fallimento, gli orizzonti sembrano finalmente rischiararsi per la società genovese, pronta a ripartire con grandi ambizioni nel prossimo campionato di Serie B. Obiettivo ritorno in massima Serie e primi movimenti significativi in sede di calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da Tmw, nel mirino del club dorinao sarebbe finito Matteo Ricci, il cui cartellino è di proprietà del Frosinone e reduce dal prestito al Karagumruk, ex club proprio del nuovo allenatore della Sampdoria. Il centrocampista offensivo, classe 1994, potrebbe approdare sotto la Lanterna proprio in seguito all'espressa richiesta di Pirlo che ne conosce ed apprezza qualità e caratteristiche tecniche.