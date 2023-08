Calciomercato Feralpisalò, c’è Fiordilino: dettagli sul trasferimento dell’ex Palermo

L'ex centrocampista del Palermo sarà un nuovo giocatore della Feralpisalò. Fiordilino sceglie i gardesani per rilanciarsi in Serie B.

Nuova avventura in vista per Luca Fiordilino. Il centrocampista classe 1996 ha disputato la seconda parte della passata stagione con la maglia del SudTirol, trasferitosi alla compagine altoatesina con la formula del prestito con opzione di riscatto. Diciannove presenze per il palermitano sotto la guida del tecnico Pierpaolo Bisoli, playoff compresi, in cui però non è stata messa a segno alcuna rete o servito alcun assist. Il SudTirol ha deciso di non esercitare l'opzione di riscatto con il calciatore che dunque è rientrato alla base Venezia.