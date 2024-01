Calciomercato Cremonese, dietrofront dei lombardi: Seck andrà al Rizespor

Clamorosa indiscrezione arrivata negli ultimissimi istanti. Negli scorsi giorni sembrava oramai fatta: Demba Seck, calciatore del Torino, era vicinissimo all’approdo alla Cremonese in Serie B. Inizialmente sembra potesse essere interessato il Palermo. Poi è arrivato il club grigiorosso che aveva addirittura trovato l’accordo con il giocatore. Alla fine, però, non ci sarà la Serie B nel futuro di Seck. Nella trattativa per il senegalese c'era anche il Venezia.