Un profilo di assoluta qualità per un club che punta alla Serie A. Il Bari si interessa ad Aramu, reduce da una promozione con il Genoa.

Il Bari di mister Mignani vuole ancora arricchire il già folto e qualitativo roster offensivo che al momento conta profili del calibro di Menez, Nasti e Sibilli, per citarne alcuni, ricordando la partenza sempre più vicina di Walid Cheddira. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club biancorosso starebbe puntando Mattia Aramu, fantasista reduce da una promozione con il Genoa in Serie A.

Non manca la concorrenza per un profilo di valore per la cadetteria, sul quale avrebbe messo gli occhi anche il Venezia. Con il club arancioneroverde, il classe 1995 ha raccolto 130 presenze tra Serie B e A, mettendo a segno 30 reti.