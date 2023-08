Bari-Palermo, i convocati di Mignani per la prima di Serie B: ok Menez, out D’Errico

Il Bari di mister Mignani si prepara ad aprire ufficialmente il campionato Serie BKT '23-'24 ospitando il Palermo guidato da mister Corini nel match in programma sul terreno del San Nicola venerdì 18 agosto a partire dalle ore 20:30. Regolarmente a disposizione Maiello e Menez; prima convocazione in biancorosso per Brenno Oliveira Fraga Costa, maglia '22' per il brasiliano, Davide Diaw, indosserà la '18', e per Malcom Edjouma, per il francese la '24'; non disponibile, perchè squalificato, Andrea D'Errico. Per la sfida ai siciliani saranno 24 i biancorossi disponibili: