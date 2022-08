Calciomercato Ascoli, non solo Saric: anche Iliev, De Paoli e Fabbrini in uscita

Giornate calde in casa Ascoli, impegnato a sfoltire la propria rosa in questi ultimi giorni di mercato. Il club marchigiano, infatti, starebbe lavorando per trovare una nuova sistemazione a Dario Saric : conteso ormai da settimane da Palermo e Cremonese, con il club rosa in netto vantaggio sulla compagine lombarda (LEGGI QUI) .

Come riporta il Corriere dello Sport, tuttavia, il centrocampista bosniaco non sarebbe l'unico ad avere già preparato le valigie. L'Ascoli, infatti, ha altri tre calciatori in uscita. Si tratta Atanas Iliev, non congeniale al gioco di Bucchi, Diego Frabbrini, il cui ruolo nel 4-3-3 del mister non è contemplato, e Andrea De Paoli, pronto ad approdare in prestito in un nuovo club per trovare continuità. Tutti e tre i calciatori, già in occasione della sfida del 20 agosto contro la Spal, non sono stati convocati dal tecnico bianconero in attesa di ulteriori sviluppi sul fronte mercato.