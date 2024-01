Calciomercato Ascoli, fatta per Gagliolo: potrebbe esserci contro il Como

L'Ascoli dopo il pareggio casalingo contro il Bari, vuole rinforzare il proprio reparto difensivo. Dopo Sauli Vaisanen i marchigiani si apprestano a chiudere un altro colpo per rinforzare la difesa. Come riporta Sky Sport il club bianconero sarebbe a un passo dal riportare in Italia Riccardo Gagliolo. Lo svedese in estate, dopo la fine dell'avventura con la Reggina a causa del fallimento del club calabrese, era volato a Cipro per vestire la maglia dell'AEK Larnaca con cui ha collezionato sette presenze.