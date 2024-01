Calciomercato Catanzaro, primo obiettivo Moro. Alternativa Maric del Monza

Il Catanzaro, in attesa di sfidare il Palermo nell'anticipo della ventiduesima giornata di campionato, lavora per rinforzare il proprio roster offensivo. L'obiettivo principale dei calabresi è Luca Moro dello Spezia, ma di proprietà del Sassuolo, che potrebbe arrivare in cambio di Alfredo Donnarumma, di proprietà della Ternana anche se in forza ai giallorossi. Se però l'affare non dovesse andare in porto il club calabrese non vuole farsi trovare impreparato e sonda altre piste per dare a mister Vivarini un'altra punta da affiancare a quelle già in organico.