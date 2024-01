Calciomercato Spezia, fatta per il primo attaccante. Pronto Falcinelli dal Modena

Lo Spezia si sta muovendo sul fronte offensivo. La dirigenza ha virato su Falcinelli del Modena per rialzarsi in classifica

Lo Spezia ultimo in classifica deve obbligatoriamente macinare punti per evitare una clamorosa retrocessione in Serie C. La società sta rinforzando la rosa. Vicino Matejudal Palermo, si lavora sul fronte offensivo. Sarà dunque Diego Falcinelli l'attaccante a cui i liguri affideranno le proprie speranze di risalire la classifica e conquistare la salvezza. L'accordo con l'esperto attaccante e gli emiliani, a cui è legato da altri sei mesi di contratto, è infatti totale col giocatore che è già nella città ligure per svolgere le visite mediche. Il classe '91, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, firmerà un contratto fino al 2025 trasferendosi dunque a titolo definitivo alla corte di D'Angelo.